Kırklareli'nde Jandarma Trafik Denetimi: 198 Cezai İşlem Uygulandı

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Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetiminde 8 bin 95 araç kontrol edildi. Hız ihlali, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanma gibi nedenlerle 198 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2-8 Temmuz tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 8 bin 95 araç ve sürücü kontrol edildi.

Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 198 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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