Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının Kuruluşu Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Birol Ekici, jandarma teşkilatının üstün gayret ve çaba içerisinde görev yaptığını ve gurur duyduğunu belirtti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ise jandarmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve kamu düzeninin sağlanması konusunda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kırklareli'nde, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, Vali Birol Ekici'nin tören mangasını selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Vali Ekici, konuşmasında, jandarma teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, kamu düzen ve bütünlüğünün sağlanmasında jandarmanın önemli görevler üstlendiğini ifade eden Ekici, üstün gayret ve çaba içerisinde görev yapan jandarma teşkilatıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığının son 3 yıldır olayların aydınlatılması ve faili meçhul olay kalmaması konusunda yüzde 100 başarı sağladığını vurgulayan Ekici, "Jandarmamız şehrimizde kanun dışı olay gerçekleştirilen kişileri yakalamakta, bütün olayları da aydınlatmaktadır. Olayların aydınlatılması konusunda yüzde 100 başarıya sahip, Türkiye'de iki ilden biriyiz. Jandarma teşkilatımızı tebrik ediyorum. 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızla gurur duyuyorum." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güveliği ile kamu düzeninin sağlanması yönünde gerçekleştirdiği hizmetleriyle Türk ulusunun her zaman takdirini kazandığını dile getirdi.

Jandarma dedektör köpeği "Zula" ile iz takip köpeği "Tuş" gösteri sunduğu törende, jandarma marşı okunarak, Jandarma Asayiş Komando Birliği ekipleri zeybek gösterisi yaptı.

Tören geçişinin ardından "kanun ordusu 185 yaşında" tamasıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Birol Ekici Kırklareli Jandarma Türkiye Albay Tören Spor Güncel Haberler

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

 Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp 'başkanlık' planını anlatmış

Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp "başkanlık" planını anlatmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title