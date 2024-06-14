Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının Kuruluşu Kutlandı

Kırklareli'nde, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, Vali Birol Ekici'nin tören mangasını selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Vali Ekici, konuşmasında, jandarma teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, kamu düzen ve bütünlüğünün sağlanmasında jandarmanın önemli görevler üstlendiğini ifade eden Ekici, üstün gayret ve çaba içerisinde görev yapan jandarma teşkilatıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığının son 3 yıldır olayların aydınlatılması ve faili meçhul olay kalmaması konusunda yüzde 100 başarı sağladığını vurgulayan Ekici, "Jandarmamız şehrimizde kanun dışı olay gerçekleştirilen kişileri yakalamakta, bütün olayları da aydınlatmaktadır. Olayların aydınlatılması konusunda yüzde 100 başarıya sahip, Türkiye'de iki ilden biriyiz. Jandarma teşkilatımızı tebrik ediyorum. 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızla gurur duyuyorum." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güveliği ile kamu düzeninin sağlanması yönünde gerçekleştirdiği hizmetleriyle Türk ulusunun her zaman takdirini kazandığını dile getirdi.

Jandarma dedektör köpeği "Zula" ile iz takip köpeği "Tuş" gösteri sunduğu törende, jandarma marşı okunarak, Jandarma Asayiş Komando Birliği ekipleri zeybek gösterisi yaptı.

Tören geçişinin ardından "kanun ordusu 185 yaşında" tamasıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile protokol üyeleri katıldı.