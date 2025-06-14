Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile personeli şehit kabirlerini ziyaret etti.

Okunan duanın ardından Akyüz, kabirlere karanfil bıraktı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Akyüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Akyüz, törende yaptığı konuşmasında, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi

Jandarma teşkilatının gücünü yasalar ve Türk milletinden aldığını ifade eden Akyüz, "Türkiye Cumhuriyeti jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonrada olmaya devam edecektir." dedi.

Akyüz, jandarmanın sevgi, şefkat, birleştirici yaklaşımı ile her zaman vatandaşının yanında olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından şiirler okundu.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir ile jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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