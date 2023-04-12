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Kırklareli'nde jandarma KOM ekipleri 3 ayda 117 olaya müdahale etti

Kırklareli'nde jandarma KOM ekipleri 3 ayda 117 olaya müdahale etti

Güncel Haberler

Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri 3 ayda, 117 olaya müdahale etti.

Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri 3 ayda, 117 olaya müdahale etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale edilen olaylarda, 206 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

72 uyuşturucu, 33 kaçakçılık, 2 mali, 4 organize, 6 siber suç olayına müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, yakalanan şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, olaylarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiğine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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