Kırklareli'nde jandarma KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı
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Kırklareli'nde jandarma tarafından kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Kırklareli'nde jandarma tarafından kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verildi.
Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipleri fabrikaları ziyaret etti.
Ekipler, fabrikalarda kadınlara yönelik eğitim programı düzenledi.
Uzman ekipler, katılımcılara KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ekipler tarafından 543 kadına bilgi verildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel