Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde jandarma ile öğrenciler çevre temizliği yaptı

Kırklareli'nde jandarma ile öğrenciler çevre temizliği yaptı

Güncel Haberler

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri ile öğrenciler çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çöp topladı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri ile öğrenciler çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çöp topladı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulunu ziyaret edip öğrencilere çevrenin temiz tutulmasına ilişkin bilgi verdi.

jandarma personeli daha sonra öğrencilerle birlikte okul binası etrafındaki çöpleri topladı.

Çöpler belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title