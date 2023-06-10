Kırklareli'nde jandarma ile öğrenciler çevre temizliği yaptı
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri ile öğrenciler çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çöp topladı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri ile öğrenciler çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çöp topladı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulunu ziyaret edip öğrencilere çevrenin temiz tutulmasına ilişkin bilgi verdi.
jandarma personeli daha sonra öğrencilerle birlikte okul binası etrafındaki çöpleri topladı.
Çöpler belediye ekiplerince bölgeden alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel