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Kırklareli'nde jandarma iki haftada 737 düzensiz göçmen yakaladı

Kırklareli'nde jandarma iki haftada 737 düzensiz göçmen yakaladı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla giren 737 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla giren 737 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Mayıs'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 737 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu olaylarda kullanılan 12 araca el konuldu.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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