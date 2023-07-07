Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik ve umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 1291 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 589 araç kontrol edildi. Eksik evrak nedeniyle bir araç şoförüne 4 bin 64 lira, bir şüpheliye ise 617 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca arama kaydı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik ve umuma açık yerlerde denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sorumluluk alanındaki denetimlerde, durumundan şüphelenilen 1291 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu ile 589 aracı kontrol etti.

Umuma açık yerler, metruk binalar, okul çevresi ile park ve bahçeleri de kontrol eden ekipler, evrakları eksik olduğu gerekçesi ile bir araç şoförüne 4 bin 64 lira ile bir şüpheliye 617 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimlerde arama kaydı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.