Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerini Sürdürüyor

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron destekli denetimde 1193 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 19 sürücüye idari para cezası düzenlenip, 4 araç trafikten men edildi. Kontrollerde ayrıca 3 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu, sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.