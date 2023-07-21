Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Yaptı

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 103 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan sürücü tespit edilmedi. Ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.