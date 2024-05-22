Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim Yaptı
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk konusunda bilgilendirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, servis araçlarını ve sürücülerini denetledi.
Yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler 34 aracı denetledi, 42 okulun çevresinde de kontrol gerçekleştirdi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.