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Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Motosiklet Sürücülerini Denetledi

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri Vize ilçesinde motosiklet sürücülerini denetledi. Denetimlerde 350 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi ve bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

Jandarma komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde denetim yaptı.

Denetimde yaklaşık 350 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi, belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Kırklareli Jandarma Vize Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

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