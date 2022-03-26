Kırklareli'nde jandarma ekipleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu - Haberler

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi çocuklara doğa sevgisini kazandırmak amacıyla Babaeski ilçesinin Karahalil İlkokulunda etkinlik düzenledi.

Etkinlikle Jandarma Astsubay Çavuş Rana Kahveci tarafından çevre, doğa, hayvan sevgisi ve sıfır atık konularında sunum yaptı.

Ardından öğrencilere Çanakkale Ruhu çocuk filmi izlettirildi.

Jandarma iz takip köpeği "Tuş"un gösterisinin ardından jandarma ekipleri ile öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Fidan dikiminin ardından öğrencilere jandarma çocuk dergisi ile jandarma trafik dedektif kartı verildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Kırklareli'nde jandarma ekipleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Kırklareli'nde jandarma ekipleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

AA / Özgün Tiran - Güncel

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