Kırklareli'nde jandarma bir haftada 126 düzensiz göçmen yakaladı Güncel Haberler Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 126 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 126 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 10-16 şubat tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında denetimler yaptı. Kontrollerde 126 düzensiz göçmen yakalanarak jandarma komutanlığına götürüldü. Yasal olmayan yollarla yurda giren bu kişiler daha sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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