Kırklareli'nde jandarma besicileri 'dolandırıcılık' olaylarına karşı bilgilendirdi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi besicileri "dolandırıcılık" ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi besicileri "dolandırıcılık" ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Jandarma komutanlığı ekipleri belde ve köylerdeki besicileri ziyaret etti.

Ekipler 2 bin 215 besiciye dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmaları için bilgi verdi.

Ayrıca köy kahvehaneleri ile muhtarlık binalarına da afişler asıldı.