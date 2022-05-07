Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye ve Balkaya köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde A.E, M.E, H.E. ve N.E. ile Balkaya yakınlarında G.D, B.D. ve İ.Ç'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 7 zanlı, işlemler için Vize İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli, Hisarcık, Jandarma, Vize, Güncel, Haberler

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