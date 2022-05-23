Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 10 kişi yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 10 kişi yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 10 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinin Meleşkoru mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgede İ.K, R.Y, H.T, T.C, A.G, H.K, E.Ç, B.E, E.K. ve S.O'yu izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Jandarma, Hisarcık, Vize, Güncel, Haberler

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