Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 10 kişi yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 10 kişi yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinin Meleşkoru mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, bölgede İ.K, R.Y, H.T, T.C, A.G, H.K, E.Ç, B.E, E.K. ve S.O'yu izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Güncel