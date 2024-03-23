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Kırklareli'nde İstiklal Yolu Projesi kapsamında resim sergisi açılacak

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Kırklareli'nde "İstiklal Yolu Projesi" kapsamından resim sergisi açılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen katıldı.

Özefsun, proje kapsamında 81 ilden çocuklar ile Balkan ülkelerindeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapacakları resimlerin sergileneceğini söyledi.

Çok önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Özefsun, projeye destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Arı yetiştiriciliği kursu açıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde arıcılık kursu açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, gelen talepler doğrultusunda kursun açıldığını söyledi.

Kursa 25 kursiyerin katıldığını ifade eden Karaca, eğitim faaliyetleri ile arıcılığın daha bilinçli yapıldığını kaydetti.

Karaca, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verileceğini bildirdi.

İlkbahar şap aşılama dönemi başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şap hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında il genelinde hayvanlara şap aşısı uyguluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, Kırklareli'nin 2010 yılından bu yana şap hastalığından ari bölge olduğunu anımsattı.

Büyükbaş hayvanların aşılandığını belirten Aksoy, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli 23 Nisan Çocuk Tarım Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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