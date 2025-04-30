Kırklareli'nde İstihdam Artışı İçin İş Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Şenol Genel, Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Müdürü Aytaç Babalıoğulları ile Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kent adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ilık, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurum müdürleri de Ilık'a çalışmalarında başarılar diledi.