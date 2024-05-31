Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftülüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliği öncülüğü sivil toplum kuruluşlarının desteği ile Hızırbey Camisi'nde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Musalla taşına temsili olarak kefenlenmiş çocuk ve bebek cenazeleri bırakıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından grup, tekbir getirerek ve slogan atarak Karaumurbey ve 100. Yıl caddelerinden geçerek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Kırkşehitler Camisi imam hatibi Necdet Kasap burada grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in vahşetini, işgalini, zulmünü, zorbalığını bitirmek için meydanlardan haykırdıklarını söyledi.

İsrail'in kendisini insanlık tarihi boyunca görülen en aşağılık terör yapılanması olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ifşa ettiğini vurgulayan Kasap, "Terör devleti İsrail, cephede mücahit Hamas'a karşı alamadığı zaferi, evlerini yıktığı ve çadırlarda kalmalarına sebep olduğu sivil Filistin halkına zulmederek göstereceğini zannetmektedir. Lanetli İsrail cepheden kaçıp sivilleri hedef alıyor. Lanetli İsrail, firavunu kıskandıracak bir arsızlıkla çocukları hedef alıyor." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli İsrail Gazze Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
title