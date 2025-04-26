Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kırklareli'nde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde Karagöz Parkı'nda toplanan grup, Filistin bayrağı açtı.

Grup, daha sonra sloganlar atarak Millet Bahçesi'ne yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ferhat Yıldırım, yaptığı konuşmada, siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçtiğini söyledi.

Türk milletinin her daim Gazze halkının yanında olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gözü dönmüş katil sürüsü siyonist İsrail, Gazze'ye yönelik soykırımın şiddetini her geçen gün artırmaktadır. Kadın erkek, yaşlı genç demeden Gazze halkını hedef alan siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir." dedi.

Yıldırım, bu zulmün sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Programda, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ile Tekirdağ Şube Başkanı Olcay Sercan da konuşma yaptı.