Kırklareli'nde kadına karşı şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, İŞKUR İl Müdürlüğü personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet döngüsü, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, uygulanması ve takibi konularında bilgilendirme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, eğitimlerle kamu kurumlarının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki ortak sorumluluğunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Eğitimlerin kent genelindeki tüm kurumlarda sürdürüleceğini ifade eden Özbaş, katılımcılara teşekkür etti.