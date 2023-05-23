Kırklareli'nde iş yerinde 4 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi

Kırklareli'nde bir iş yerinde 4 tabanca, 2 tüfek, 8 bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir iş yerinde 4 tabanca, 2 tüfek, 8 bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri bir iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, C.U'nun iş yerinde 4 tabanca, 10 şarjör, 2 av tüfeği, 542 mermi, 27 av tüfeği fişeği, 8 bıçak ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.