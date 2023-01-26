Kırklareli'nde inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kırklareli'nde bir inşaattan kablo, ampul ve görüntü sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Kırklareli'nde bir inşaattan kablo, ampul ve görüntü sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde U.B'ye ait inşaattan kablo, ampul ve görüntü sistemlerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler olayı Z.K. ve D.Ö'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan D.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.