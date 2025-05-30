Kırklareli'nde İlkokul Öğrencilerine Heimlich Manevrası Eğitimi

Kırklareli'nde İlkokul Öğrencilerine Heimlich Manevrası Eğitimi
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Kırklareli'nde, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi. Vali Uğur Turan, eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceğini söyledi.

Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi.

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında Ahmet Yener İlkokulu'nda program düzenlendi.

Öğrencilere önce teorik ardından pratik Heimlich manevrası eğitimi verildi.

Ardından okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende, eğitimlerin her okulda düzenleneceğini söyledi.

Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Turan, "Ben mesaimi aşkla şevkle yapmaya gayret ediyorum. Ama tek taşla duvar olmuyor, tek çiçekle bahar gelmiyor. Gelecek inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Planlı ve programlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, gönülden yapılan her işin sonunda başarı olduğunu dile getirdi.

Turan, ilk yardım ve sağlık eğitimlerini önemsediklerini sözlerine ekledi.

Programda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sigarayı bırakan vatandaşlara Vali Turan tarafından teşekkür belgesi verildi.

Daha sonra Turan ve beraberindekiler stantları gezdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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