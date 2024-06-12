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Kırklareli'nde İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında İl Su Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda su kaynaklarının doğru kullanılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi konuları ele alındı. Vali Ekici, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda su kaynaklarının mevcut durumu, su kaynaklarının doğru kullanılması, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Toplantıda Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.

Ekici, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.

Suyun her damlasının değerli olduğunu ifade eden Ekici, bu nedenle suyun tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.

Vali Ekici'den belediye başkanlarına ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla'yı ziyaret etti.

Ekici, ilk olarak Gerenli'yi ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Babaeski Belediyesini ziyaret eden Ekici, Yayla'ya başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Çevre Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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