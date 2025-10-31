Haberler

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, spor organizasyonlarının güvenliği ve düzeni üzerine görüşmeler yapıldı. Turan, sporun kardeşlik ruhu içinde yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Spor organizasyonlarının güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini önemsediklerini ifade eden Turan, "Kırklareli'nde sporun güven, centilmenlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşatılması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya ilgili kurum müdürleri ile bazı kulüp başkanları katıldı.

