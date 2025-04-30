Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, yıl içindeki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları değerlendirildi. Vali Uğur Turan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı.
Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel