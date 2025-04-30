3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

2 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, yıl içindeki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları değerlendirildi. Vali Uğur Turan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.