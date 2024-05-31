Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.
Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul, Valiliğin Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.