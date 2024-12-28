Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Kırklareli'nde, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve kurul üyelerinin görüşleri alındı.
Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel