Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
Kırklareli'nde yapılan toplantıda, Vali Uğur Turan başkanlığında il istihdamı ve mesleki eğitim üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel