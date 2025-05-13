Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, asayiş ve güvenlik konuları değerlendirildi. Uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi şiddet gibi meseleler ele alındı.
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.
Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.
Turan, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirtti.
Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile ilgili kurum müdürleri katıldı.