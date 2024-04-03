Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik'te düzenlenen toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

Vali Ekici, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Ekici, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.