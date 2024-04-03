YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik'te düzenlenen toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

Vali Ekici, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Ekici, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güvenlik Valilik Trafik Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title