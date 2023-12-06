Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında, asayiş ve güvenlik tedbirleri görüşüldü. Vali Ekici, kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, Kırklareli'nin huzurlu bir kent olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş ve güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

Vali Ekici, kentin huzur ve güvenliği için görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını dile getiren Ekici, Kırklareli'nin huzurlu bir kent olduğunu anlattı.

Edirne ve Kırklareli'nde hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor

Edirne ve Kırklareli'nde hafta sonu karla karışık yağmur, Tekirdağ'da ise sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 3 ilde hafta sonuna kadar sağanak ve bulutlu havanın hakim olması tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli'nde Cumartesi günü karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı Trakya'da, 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren havanın güneşli olacağı değerlendirildi.