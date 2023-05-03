Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

Vali Ekici, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Görev yapan güvenlik görevlilerine teşekkür eden Ekici, kentin gelişmesi ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Kırklareli Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title