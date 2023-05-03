Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

Vali Ekici, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Görev yapan güvenlik görevlilerine teşekkür eden Ekici, kentin gelişmesi ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.