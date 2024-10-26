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Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Saha Tatbikatı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Saha Tatbikatı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kırklareli'de düzenlenen İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı, Vali Turan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Turan, tatbikatin önemine vurgu yaparak, bu tür çalışmaların belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini ifade etti.

Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamlığı binasında gerçekleştirilen tatbikat çalışmalarını inceledi.

Bir süre çalışmaları takip eden Turan, zaman zaman ekiplere talimat verdi.

Turan, ardından Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'den tatbikat hakkında brifing aldı.

Tatbikatların önemli olduğunu belirten Turan, belirli aralıklarla tatbikatların tekrarlanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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