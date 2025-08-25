Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında İl Encümeni toplantısı yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, encümen üyelerinin başarılı çalışmaları değerlendirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Encümen üyelerinin başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
