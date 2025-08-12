Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında İl Encümeni Toplantısı yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, ortak akıl ile kent için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Kent için ortak akıl ile çalıştıklarını ifade eden Turan, il encümeni üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel