Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kent için ortak akıl ile çalıştıklarını ifade eden Turan, il encümeni üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.