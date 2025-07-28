Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda il encümeni üyeleri gündem maddelerini görüştü ve ortak akıl ile çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kent için ortak akıl ile çalıştıklarını ifade eden Turan, il encümeni üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Turan, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.