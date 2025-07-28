Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kent için ortak akıl ile çalıştıklarını ifade eden Turan, il encümeni üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Turan, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.