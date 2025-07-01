Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu tarafından yapılan yatırımlar hakkında bilgi verildi.

İl Encümeni üyeleri ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür eden Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.