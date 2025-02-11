Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli Valiliği'nde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan İl Encümeni toplantısında önemli gündem maddeleri görüşüldü ve vatandaşlara hizmet sunma konusundaki çabalar vurgulandı.
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Vali Turan, İl Encümeni toplantılarında önemli kararlar alındığını söyledi.
Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Turan, encümen üyelerine başarı dileğinde bulundu.