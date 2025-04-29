Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Encümen üyelerinin önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Turan, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.