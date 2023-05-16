Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 39 SN 972 plakalı otomobil ile 59 DB 167 plakalı otomobil Karamusul köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada 59 DB 167 plakalı otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada iki otomobilin sürücüsü ile bir yolcu yaralandı.

Yaralı 3 kişi ambulanslar ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.