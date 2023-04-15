Kırklareli'nde iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
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Lüleburgaz ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yılmaz Mahallesi Eski PTT Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Güncel