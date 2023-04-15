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Kırklareli'nde iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Kırklareli'nde iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Güncel Haberler

Lüleburgaz ilçesinde, iki binanın duvarları arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde, iki binanın duvarları arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'nde bir kedi yavrusu, iki duvar arasına sıkıştı.

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Apartman sakinlerinin süt ile beslediği kedi daha sonra Lüleburgaz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz İtfaiye kedi Güncel Haberler

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