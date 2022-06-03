Kırklareli'nde ihracat geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 33,25 arttı - Haberler

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentte 2022 yılı mayıs ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 arttığını bildirdi.

Ilık, yazılı açıklamasında, Kırklareli'nde ihracat rakamlarının artış gösterdiğini belirtti.

Kentin mayıs ayında 14 milyon 95 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını kaydeden Ilık, en çok ihracatın Angola, Almanya, Nijerya, Hollanda, Bulgaristan, Guatemala, Avustralya ve Tanzanya'ya yapıldığını bildirdi.

İhraç edilen ürünlerin en başında hububatın geldiğini aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılı mayıs ayında ilimizden yapılan ihracat 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 18,91 azalış, 2021 yılının mayıs ayına göre yüzde 33,25 artış gösterdi. 2022 yılının 5 ayında kentten yapılan ihracat rakamı toplamı 74 milyon 998 milyon dolara yükselerek, 2021 yılının ilk 5 ayına kıyasla yüzde 45,33'lük bir artış gösterdi."