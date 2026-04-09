Kırklareli'nde IBAN kullandırmanın hukuki sonuçları anlatıldı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı: - "Banka hesaplarını veya IBAN numaralarını başkalarının kullanımına sunmak, 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası ve ağır adli para cezaları gerektiren bir suçtur"

Kırklareli'nde "Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Suçlarında IBAN Kullandırma" konulu konferans düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, dijitalleşmeyle birlikte suç yöntemlerinin çeşitlendiğini, özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesapları ile IBAN bilgilerinin kötüye kullanılmasının ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bu tür suçlarla mücadelede yalnızca hukuki ve idari tedbirlerin değil, toplumsal farkındalığın da büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan, vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ise IBAN kiralamanın çoğu zaman basit işlem gibi görüldüğünü ancak ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Banka hesaplarını veya IBAN numaralarını başkalarının kullanımına sunmak, 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası ve ağır adli para cezaları gerektiren bir suçtur." dedi.

Saçlı, bu tür yöntemlerle özellikle üniversite öğrencilerinin hedef alındığını, "kolay para" vaadiyle kişilerin farkında olmadan suç örgütlerine destek verebildiğini kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da gençlerin bu tür risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, IBAN kullandırmanın bireylerin akademik ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Konferans, Seçkin Yavuzdoğan moderatörlüğünde, hakim, savcı ve emniyet personelinin sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
