Kırklareli'nde Huzurevi Sakinlerinden Bocce Müsabakası
Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri arasında düzenlenen bocce müsabakası, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Müsabaka 8-8 berabere sonuçlandı ve Vali Uğur Turan yaşlıların tecrübe ve bilgilerine her zaman değer verildiğini belirtti.
Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri bocce müsabakasında mücadele etti.
Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında huzurevinde gerçekleştirilen karşılaşmada Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile protokol üyelerinden oluşan takım, huzurevi bocce takımıyla karşılaştı.
Karşılaşma 8-8 berabere tamamlandı.
Vali Turan, yaptığı konuşmada çok keyifli bir müsabaka olduğunu söyledi.
Yaşlılar Haftası'nı kutlayan Turan, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden her zaman yararlandıklarını kaydetti.
Turan, yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel