Kırklareli'nde Huzurevi Sakinlerinden Bocce Müsabakası

Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri bocce müsabakasında mücadele etti.

Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında huzurevinde gerçekleştirilen karşılaşmada Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile protokol üyelerinden oluşan takım, huzurevi bocce takımıyla karşılaştı.

Karşılaşma 8-8 berabere tamamlandı.

Vali Turan, yaptığı konuşmada çok keyifli bir müsabaka olduğunu söyledi.

Yaşlılar Haftası'nı kutlayan Turan, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden her zaman yararlandıklarını kaydetti.

Turan, yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini vurguladı.