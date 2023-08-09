Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Kırklareli'nde bir evden ziynet eşyası ve para çalındığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı ve üst aramasında çalıntı eşyalar ele geçirildi. Şüphelinin 27 suç kaydı olduğu belirlendi.
Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir evden ziynet eşyası ve bir miktar para çalındığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler düzenlediği operasyonla şüpheli F.Ç'yi yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında ziynet eşyaları, telefon ve bir miktar para ele geçirildi.
Ayrıca şüphelinin 27 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel