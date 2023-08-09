Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kırklareli'nde bir evden ziynet eşyası ve para çalındığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı ve üst aramasında çalıntı eşyalar ele geçirildi. Şüphelinin 27 suç kaydı olduğu belirlendi.