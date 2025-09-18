Kırklareli'nde Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Haberler

Kırklareli'de, hakkında 44 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan C.D., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde bir hırsızlık hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçlarından 44 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
